新冠肺炎疫情衝擊各項產業，紛紛傳出倒閉潮，許多知名店家也撐不下去，只能收攤。針對中小企業，各家銀行也推出紓困貸款專案，不過民眾實際到銀行辦理，認為意義不大。

解決企業燃眉之急，除了配合政府降息，銀行也陸續推出小額貸款、貸款延緩繳款等專案。對此，PTT網友引發討論，有不少人表示已接到銀行主動來電詢問是否需要貸款，有些企業主不像年輕人容易獲取資訊，並不熟悉相關作業，對於要怎麼辦理、需要哪些資料沒有概念，另外有網友認為，「貸了要還耶 我是拼命減少貸款量」。

不過，有民眾實際到銀行辦理紓困貸款發現，其實意義並不大，若以貸款金額30萬元、利息1%，還款年限1年。這1年中，可選擇先還利息，1年後再繳清30萬元，也可分期攤還，這樣每個月還款金額至少2萬5000元。

該民眾認為，若真是這樣，原本貸款用意就是急用週轉，短期內每月又要還款2萬5000元，且1年後經營狀況，是否能一口氣能拿出30萬元還未可知，認為目前看起來實質效益不大，甚至「困上加困」。

新冠肺炎疫情持續蔓延，受影響的企業及範圍恐怕短時間內無法緩解，只盼疫情能盡快趨緩，民眾防疫也別掉以輕心。

(中時電子報)