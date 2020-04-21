福特六和中壢廠停工5個月 鄭文燦說話了 10:262020/04/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，福特六和中壢廠停廠，希望停產這段期間，對於員工還是要有保障。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到零組件供應影響，福特六和汽車中壢廠預計22日起停工，桃園市長鄭文燦表示，桃園是汽車工業重鎮，福特六和中壢廠停廠5個月，希望停產這段期間，對於員工還是要有保障，也會請勞動局介入，保障800位員工的工作權。 鄭文燦說，疫情而帶來的營業衰退，比較重要的兩個例子，是華航昨天達成了減薪15％的決定。希望政府給華航、給員工更大的支持，該有的紓困貸款一定要及時到位，市府也會主動、積極協助他們。 (中時 ) #鄭文燦 #員工 #中壢廠 #福特六和 #福特 也許您會感興趣 推薦閱讀 手機預購口罩 桃市府教你用 04:102020/04/17 地方新聞 別人裁員 沃爾瑪增聘20萬人 04:092020/04/19 全球財經 電商掀瘦身潮 蘑菇街裁員14％ 04:092020/04/19 全球財經 桃市輔導補助休閒農場 04:102020/04/19 地方新聞 3確診海軍官兵逛桃園3地點曝光 今全面大消毒 09:022020/04/20 社會 桃園3確診官兵逛廣豐統領體大 鄭文燦公布疫調足跡 10:222020/04/20 生活 《傳產》疫情蔓延斷鏈 福特六和：影響新車交付 11:082020/04/20 財經 晚一天公布確診足跡 鄭文燦建議中央統一標準 16:542020/04/20 政治 空有滿手單 福特六和斷鏈停工 04:102020/04/21 財經要聞 拚振興 桃旅遊券救觀光工廠 04:102020/04/21 地方新聞 生活熱門新聞 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 染疫官兵女友成破口？指揮中心：13人發生那種關係 - 生活 防疫破口？搭公車目睹這一幕 主播驚恐：饒了我們好嗎 - 生活 確診海軍趴趴走高雄再增6點 已有5處、9人疑染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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