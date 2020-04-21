受到零組件供應影響，福特六和汽車中壢廠預計22日起停工，桃園市長鄭文燦表示，桃園是汽車工業重鎮，福特六和中壢廠停廠5個月，希望停產這段期間，對於員工還是要有保障，也會請勞動局介入，保障800位員工的工作權。

鄭文燦說，疫情而帶來的營業衰退，比較重要的兩個例子，是華航昨天達成了減薪15％的決定。希望政府給華航、給員工更大的支持，該有的紓困貸款一定要及時到位，市府也會主動、積極協助他們。

(中時 )