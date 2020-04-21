CBRE世邦魏理仕今（21）日公布《2020年第一季台北辦公室市場報告》指出，不少投資人對於市中心商辦產品，抱持高度興趣，在大環境不確定性升高的情況下，投資人已將此類資產視為較佳的防禦性投資標的。

報告指出，惟部分投資人受新冠疫情影響，而改採風險趨避的保守態度，對於成交價格將有所堅持。加上台北市中心商辦房東大多抱持惜售心態，預料短期內辦公室價格變動不大，平均租金收益率將持平。

檢視2020年第一季全台辦公室投資市場氣氛較為平淡，總投資金額為13.4億元，較去年同期減少44%，主要係一月份台灣大選促使投資人採取觀望態度，加上二月份起新冠肺炎疫情蔓延，進一步影響短期內投資信心。

其中包括IC設計大廠瑞昱半導體以新台幣7.3億元，買下位於大直的國票金控大樓內一個樓層；樂富一號不動產投資信託基金亦經由公開標售程序，以逾6億元，增購台北市大都市國際中心內約650坪的辦公單位。 世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示：「台北市中心辦公室租金持續平穩，且受惠於央行降息後借貸成本降低，部分本土企業轉向評估購買商辦產品以供自用。

受惠於搬遷活動穩定，且新供給量體有限，第一季A、B辦平均空置率維持在低檔，分別為3.9%及3.7%。

台北優質辦公室平均租金溫和上升至2,268元/坪，較上季成長0.6%，其中信義基隆區A辦大樓平均成交租金首次突破3,200元/坪。

(工商 )