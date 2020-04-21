海軍敦睦艦隊有24名官兵感染新冠肺炎，國防部的處置和說法屢遭打臉，因此遭外界質疑隱匿病情。事發至今，國軍至少有3大防疫疏失，包括口罩政策未落實等艦上健康管理問題、返國檢疫隔離不如遠洋漁船標準以及下船檢疫措施遠遜郵輪，因此造成群聚感染。傳出府院高層一度對軍方輕忽及後續處置態度相當不滿。

磐石軍艦群聚感染，引發各界譁然，朝野更紛紛提出許多質疑。國民黨桃園市議員詹江村質疑，艦艇放下那麼多軍人，從帛琉回來，為什麼可以不用隔離？民進黨立委劉世芳則質疑艦艇為何沒有遵守中央疫情流行管制中心規定，進到國內就要14天的居家檢疫跟隔離，她認為軍系的系統需要反省跟檢討一下，為何跟別人的天數不一樣！據《鏡週刊》報導，敦睦艦隊這次染疫，國軍至少有3大「可預防而未預防」的防疫疏失，使全力圍堵病毒入境的府院高層，一度對軍方輕忽及後續處置態度相當不滿。

據週刊報導，國軍至少有3大防疫疏失，包括口罩政策未落實等艦上健康管理問題、返國檢疫隔離不如遠洋漁船標準以及下船檢疫措施遠遜郵輪，因而釀成這次群聚感染。

這起事件也引發國人對國軍的信任危機。對此，總統蔡英文昨召集國防部等單位檢討，強調「誠實以對，是我對國防部下達的最高原則」。她要求國防部及其他政府機關「不要隱匿」，在最短時間完成內部調查，該檢討的就檢討，該究責的也不能迴避。

(中時電子報)