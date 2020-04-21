大陸官媒新華網客戶端21日發表署名劉小軍的評論文章指出，武漢市17日通報新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數訂正情況，隨後美國總統特川普卻聲稱，美國的病例死亡數不是最多的，全球最多的一定是大陸，大陸的數字比美國多得多。這番毫無證據的主觀臆測，是美方對陸方疫情防控努力和成果的又一次抹黑行徑。

評論稱，臆測「中國病例死亡數比美國多得多」毫無道理。近來美方一些人不斷散布「中方隱瞞疫情論」。武漢市公布資料恰恰體現了公開透明、實事求是的態度，是對歷史負責、對人民負責、對逝者負責。世衛組織表示，大陸武漢訂正新冠肺炎確診病例數和確診病例死亡數，是基於對之前統計資料的覆核，以不遺漏任何病例記錄。這種資料訂正宜早不宜晚。

評論表示，臆測大陸病例死亡數的背後，看到的是美方一些人打著藉抹黑大陸以轉移國內視線的算盤。

文章引述，美聯社一針見血地指出，在試圖讓白宮同死亡人數不斷上升「拉開距離」之際，川普找了一大批可能的替罪羊，他試圖轉移人們對其政府各種失誤的注意力。CNN也撰文指出，大陸控制住了疫情，而美國沒有，事實上，川普在2月多次讚揚大陸，只有當美國的形勢變得艱難時才會攻擊大陸。

臆測大陸病例死亡數、抹黑大陸，使人看到美方一些人的傲慢與偏見。美方醉心於編造所謂「中方隱瞞疫情論」，在汙名化大陸抗疫、意欲甩鍋大陸的同時，企圖詆毀大陸形象、在國際上孤立大陸。

評論強調，大疫當前，全人類的共同敵人是病毒。這是人類與病毒之間的對抗，而不是國家與國家之間的對抗。嚴峻時刻，必須摒棄零和博弈思維和意識形態偏見，團結合作、攜手應對無疑是國際社會戰勝疫情最有力的武器。

(中時 )