男星宥勝熱愛旅行與戶外活動，曾花參加台灣首支南極遠征隊，花了1個半月抵達終點，然再怎麼喜歡野外征戰，總得是得回家跟家人相聚，然宥勝昨突然po文表示「我們現在沒有房子住了」，目前一家4口窩在露營車上，而這一切與疫情有關，引發外界熱議。

在這疫情肆虐全球的時刻， 我們一家四口決定採取居家隔離， 但我們的家，再也不是鋼筋水泥， 而是大自然中的天與地... 我們現在沒有房子住了。 一場遊輪合作的意外，讓我處理了自己的房子，結果疫情爆發，所有情況變得不可收拾，我們也因此再也回... 由宥勝之旅發佈於 2020年4月20日 星期一

宥勝在臉書發文，透露考量疫情嚴重，全家決定採取居家隔離，只是身旁是大自然的天與地，因為「我們現在沒有房子住了」，而這是一個意外，他表示這原本是因一個郵輪合作案，也因為不願侷限在「聽說很美的生活裡」，因此火速賣掉豪宅，沒想到疫情緊接著爆發，「所有情況變得不可收拾，我們也因此再也回不了頭」。

宥勝原本成立了一個YouTube頻道，本是想記錄家人跟孩子的心境，但如今卻是變成講述接下來荒謬、失控的發展過程，宥勝坦言，家人剛得知時也傻眼錯愕，但他說這不是一次熱血旅遊，而是真的全家住車上，至於實際生活上的疑慮，宥勝解釋有準備汽車旅館的備案，讓家人稍微放心，而因應目前疫情的狀態，他則跟朋友借了處私人莊園，可借水、借電等，必要時配合防疫措施，如今先生活一周試試看。

而宥勝也為自己及全台民眾打氣，認為未來之餘台灣甚至全球，都充滿的不定性，「或許我們力量很小，但是勤洗手，戴口罩，以及避免前往人群集中的地方，大概是採取『野外居家隔離』的我們唯一能做的」，祝願人類能持續以健康的姿態，面對這場世紀病毒，「也祝福你我，都能發現生活中更多的美好與希望」，宥勝一家的露營車「實驗新生活」就此展開，未來會透過社群及YT頻道跟眾人分享。

(中時電子報)