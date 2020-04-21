香港宣布再延長防疫限聚令 專家質疑成效 10:222020/04/21 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特首林鄭月娥稱。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於香港當前疫情危機並未解除，香港特首林鄭月娥今日上午宣布，原定4月23日解除的新型冠狀病毒肺炎防疫措施，含限聚令等在內，延長期限為14日。 不過就有專家質疑限聚令成效，認為應強化港人衛生觀念，而非限制聚會。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在受訪問時表示，當前包含交通工具、在餐廳用餐或於超市的聚集都遠多於4人，因此限聚令使否有成效讓人懷疑，梁認為最重要是要求港人保持衞生觀念，勤洗雙手和戴口罩，多管齊下才能做好預防措施。 (中時 ) #香港 #成效 #港人 #措施 #觀念 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》精測VPC躋身前20強 分散風險成效顯現 11:252020/04/17 財經 理財健診－均衡配置投資組合 提升整體效益 04:102020/04/18 產業特刊 落實紓困振興措施 央行：轉型契機來了 04:092020/04/19 財經要聞 守護移工健康 副市長視察台中公園防疫措施 16:452020/04/19 生活 科技戰醞釀新風暴 04:102020/04/20 論壇廣場 非依基本法設立 中聯辦有監督權 04:102020/04/20 兩岸要聞 《觀光股》高規格防疫措施因應 美食-KY、漢來美食淡定 11:082020/04/20 財經 紓困振興區內廠商 加工處推5大措施 16:312020/04/20 財經 振興區內廠商 加工處 推五大紓困措施 04:102020/04/21 產業．科技 英寶萊娛樂 捐贈防疫物資 04:102020/04/21 投資理財 兩岸熱門新聞 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 陸公安部高官孫力軍落馬 「不知敬畏」罪名獨特 - 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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