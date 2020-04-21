由於香港當前疫情危機並未解除，香港特首林鄭月娥今日上午宣布，原定4月23日解除的新型冠狀病毒肺炎防疫措施，含限聚令等在內，延長期限為14日。

不過就有專家質疑限聚令成效，認為應強化港人衛生觀念，而非限制聚會。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在受訪問時表示，當前包含交通工具、在餐廳用餐或於超市的聚集都遠多於4人，因此限聚令使否有成效讓人懷疑，梁認為最重要是要求港人保持衞生觀念，勤洗雙手和戴口罩，多管齊下才能做好預防措施。

(中時 )