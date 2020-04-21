受到油價崩盤，出現史上首次負值，加上疫情延燒衝擊經濟表現，今早集中市場掛牌的2檔ETF表現最搭「題材」，元大S&P元油反1(00673L)，以及富邦VIX(00677U)，該2檔ETF早盤順題材漲逾5個百分點。

5月WTI期貨由18.27美元暴跌至-37.63美元，首見負值，且創歷史新低，能源股暴跌3.3%，引領美股主要指數走低；終場道瓊指數下跌592.05點(-2.44%)。道瓊臉綠，台股集中市場加權指數失守5日線，盤面上的權值股台積電(2330)、鴻海(2317)和大立光(3008)均壓在平盤之下。

受到消息面牽引，元大S&P元油反1(00673L)，以及富邦VIX(00677U)兩檔ETF成為短線熱點。富邦VIX今成交再放量，開盤不到1小時成交己經逾13萬張。

富邦VIX曾在今年的3月13日爆115.6萬張的歷史巨量，隨後指數在3月19日出現今年以來的高點14.29元。隨後在疫情正負面消息交雜下，指數盤跌量縮，技術線型有作頭疑慮。

(時報資訊)