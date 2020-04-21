國際商業機器（IBM）宣布撤銷2020年財測，執行長克里希納（Arvind Krishna）表示，在新冠肺炎肆虐全球之際，近幾周來客戶轉而將節省資金作為首要之務，導致軟體銷售受創尤重。

周一IBM盤後股價下挫3.08%，報116.70美元。

克里希納表示，遠端辦公帶動對IBM雲端服務的需求。IBM上季營收略低於華爾街預期，但受惠於高利潤的雲端運算業務營收成長19%，單季獲利優於預期。

IBM財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）表示，IBM七成營收來醫療保健與電信等5個受新冠肺炎疫情影響較小的產業。公司擁有充足的自由現金流與流動性，可繼續投資事業與發放股利。

IBM是第一家公布今年第一季財報的美國主要科技公司。其第一季總營收年減3.4%，為175.7億美元，不如分析師預估的176.2億美元。排除匯率和資產剝離的影響後，首季營收則略微增長。

第一季雲端運算事業營收年增19%，為54億美元。

淨利為11.8億美元或每股盈餘1.31美元，較去年同期的15.9億美元和1.78美元下滑。經調整後每股盈餘為1.84美元，超出市場預期的1.80美元。

(時報資訊)