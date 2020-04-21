美國總統川普近日將全球對抗新冠病毒疫情失職矛頭對向世界衛生組織（WHO），並控大陸隱瞞疫情。對此，WHO秘書長譚德塞20日表示，美國專家在WHO對抗新冠病毒以來一直扮演重要角色，且有了美國專家加入檢驗，已證明目前並未有會員國隱瞞任何訊息。

WHO秘書長譚德塞20日表示，有了美國專家加入WHO檢驗，已證明目前並未有會員國隱瞞任何訊息。

據路透社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，美國疾病管制與預防中心 （CDC） 部分成員早已於今年1月疫情爆發之初借調至聯合國下的WHO，並表示「有了CDC成員在WHO中，代表首日起，就沒有會員國可從美國眼皮底下隱瞞任何資訊」，且所有的國家都可即時獲得疫情資訊。

報導指出，譚德賽所指，明顯是針對川普。川普先前批評WHO處理防疫不當，除了控訴其無視大陸隱瞞疫情，並宣布中斷美對WHO資金。而譚德塞也表示，人們以及政黨之間的分歧，正加速這場大流行擴散，但他並未進一步說明。

對於當前防疫作為，譚德塞表示，WHO在未來四個月內將訂購3千萬新冠快篩，並在4月至5月之間運送1億8千萬份外科用口罩、5400萬份口罩，以及超過3百萬份醫療用手套。

(中時電子報)