人民幣兌美元中間價21日報7.0752元，較上日7.0657元貶值95個基點，跌幅0.13％。

截至上午10點，人民幣兌美元在岸價報7.0892元，較上日收盤價7.0755元貶值137個基點，貶幅0.19％。離岸價報7.1020元，貶值102個基點，跌幅0.15％。

(工商 )

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