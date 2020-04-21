人民幣中間價、在岸價同步走跌 10:222020/04/21 工商 黃欣 、綜合報檔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報7.0752元，較上日7.0657元貶值95個基點，跌幅0.13％。 截至上午10點，人民幣兌美元在岸價報7.0892元，較上日收盤價7.0755元貶值137個基點，貶幅0.19％。離岸價報7.1020元，貶值102個基點，跌幅0.15％。 (工商 ) #貶值 #基點 #在岸價 #跌幅 #人民幣中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行降貸款市場報價利率 1年期LPR降息20基點 10:182020/04/20 兩岸 人民幣中間價升61點 10:202020/04/20 財經 大陸人行下調LPR利率 10:202020/04/20 財經 陸貨幣政策調控 專家看將轉價格型工具為主 11:492020/04/20 兩岸 陸吹響降息號角 LPR降幅創新高 04:102020/04/21 焦點新聞 LPR非對稱調降 房市調控不鬆懈 04:102020/04/21 焦點新聞 陸LPR驟降 百萬房貸省息2萬RMB 04:102020/04/21 焦點新聞 人行續寬鬆 調降4月LPR利率 04:102020/04/21 全球財經 需求疲軟 油價崩跌逾37％ 04:102020/04/21 財經焦點 台新投信：新興短期高收益債成最佳資金避風港 09:302020/04/21 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 政府只花7億護盤 台股卻強彈2千點 老謝揭兩大推手 - 財經 1分鐘讀財經》滿手單變空包彈？福特六和斷鏈停工 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 負油價時代來臨！能源股領跌！美股重挫592點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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