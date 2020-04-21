懸疑愛情劇《重生Born Again》找來高顏值組合張基龍、陳世娫及李洙赫演出，描述三名男女自1980年糾葛的三角關係，在轉世後32年再次重逢延續前緣的愛情故事。張基龍與李洙赫以模特兒前後輩的身分一起演出，兩人的合作令不少粉絲相當期待，張基龍也表示：「洙赫哥原本就是當模特兒時非常喜歡的前輩，這次能在作品中合作，感到很緊張、差點不能呼吸」、「滿意的程度是五分滿分中的滿分」。

而身為前輩的李洙赫對張基龍也很滿意，「以前同樣是模特兒，對一起演戲感到好奇」、「拍攝後發現他非常善良、用心，可以一起創造出很好的畫面」。而眾人羨慕的女主角陳世娫被問到與李洙赫、張基龍合作的心情，笑說：「非常令人心動啊，能和兩位模特兒合作。」

三位演員接下本劇的原因，都是基於一人分飾兩角的挑戰，為了區別前世今生的不同，他們與導演陳亨旭有不少討論。張基龍飾演1980年的日薪制勞工孔智哲，是像孤狼一般的邊緣人，他戴上長假髮以及穿上簡陋的服裝形塑角色，張基龍透露第一次拍攝的心情，「天氣比想像的冷，但是因為假髮的關係感到溫暖」。

陳世娫坦承擔心張基龍戴假髮的效果，沒想到對方非常投入，讓她很快進入狀況，而對於1980年代守護在自己身邊的刑警李洙赫，第一次拍攝就要呈現戀人的感覺，在對方溫柔又悉心呵護下，成功的展現出甜蜜的氛圍，陳世娫對此非常感謝。集合俊男美女的《重生Born Again》自4月21日起每周二三在愛奇藝台灣站獨家播出。

張基龍（右）與李洙赫以模特兒前後輩的身分一起演出，令粉絲相當期待。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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(中時電子報)