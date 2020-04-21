吳斯懷：總統不要動不動震怒推國軍，她才是敦睦艦出航拍板者。POP撞新聞提供

敦睦艦隊磐石艦名官兵確診新冠肺炎，國民黨軍系立委吳斯懷今受訪表示，總統不要動不動就震怒，他不同意政府推到國軍，基層官兵身上，基層官兵也是受害者；敦睦艦去帛琉和外交部、國安會、僑委會有關係，總統不僅知情且是這次出航決策最後拍板者。

他也提到，敦睦艦隊要不要出航，疫情指揮中心真的管不到，因為指揮鏈完全不在一條體系裡，這是作戰及外交體系，不在防疫指揮中心裡，為何一級開設當初他們說要行政院長擔任指揮官，因為他叫誰誰都會來，這是指揮鏈、指揮體系，「衛福部長陳時中做得很好也很辛苦，但他不是什麼大部會，他叫個經濟部經濟部都不大理他，那他怎麼指揮」，派在指揮中心都是常務次長，沒有權力，都是開完會後回去報告，這是不對指揮體系。

吳斯懷今接受主持人黃暐瀚專訪被問的，3月5日就有77個國家確診案例，全世界有8萬多人確診，敦睦艦隊為何還要出航到帛琉指出，敦睦遠航著面下意義就是出去遠航訓練，國家層級是軍事外交，敦睦邦誼是宣慰僑胞，展示軍威，真正重視的是外交部，南太平洋台灣只有四個國家，諾魯跟吐哇魯早已經宣布境管，只剩下帛琉同意我們去。

吳斯懷說，他不同意政府推到國軍，基層官兵身上，這些人、眷屬也是受害者，若知道確診，也不會回家的，指揮體系決策的人要負責，「基層官兵是我們兄弟，我孩子感染你說把他當敵人？」他不喜歡現在政治生態，一出事斷尾求生。

他說，有軍艦官兵家屬打電話到他辦公室，孩子四十多天沒回家，一回來完全不知情被當成敵人，被獵巫，成為禍害之一、喪家犬，回來沒兩天又要被隔離，將心比心，蔡總統不能切割。

他認為，明明網路照片就有艦上官兵沒戴口罩照片，總統身為三軍統帥，應該站出來穩住軍心徹底檢討，昨天總統臉書說「要誠實以對不要隱匿」，第一時間受疫情感染眷屬，總統應該說，「我才是你們靠山，當兄弟」，然後再去檢討高官不是官兵。這件事當然要究責，但要等疫情平緩，總統不是動不動震怒，急著要(軍方)長官下台。

他說，國防部要有高層進駐南部、對官兵視訊調查，弄好後一次記者會說清楚不要擠牙膏，不要讓國防部信任逐一遞減。

磐石號,海軍,敦睦艦隊,吳斯懷,總統,新冠肺炎,王定宇

(中時 )