全球經濟陷入衰退危機，油價跌勢無底洞，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價暴跌逾30%，驚見-37.63美元價位，史上首見負值。其實從油商的開採及運費成本來看，如此令人難以置信的負數油價，也是有可能的。

新冠疫情導致原油市場供給過剩，各地儲油槽也幾乎爆滿，因此21日交割的原油沒人想要，但鑽油平台因成本問題，不能像水龍頭般說關就關，一旦關掉再重啟，花費的成本更高。難怪川普政府上周考慮付錢給美國頁岩油業者，要求他們暫時不要開採石油。

由於油商被迫繼續產油，而新增的石油已經無處可放，因此油商寧願花錢「倒貼」運費及開採成本，請人把閒置的原油送走，所以就出現-37.63美元的紐約期貨油價。

RBC Capital全球商品策略主管Helima Croft表示，目前市面上仍有大量原油運送到煉油廠，但煉油廠卻不需要它。他坦言，短期內看不到油市供過於求有任何紓解的跡象，近期油價表現仍難樂觀。

紐約5月期油周一（20日）崩跌306%，收在-37.63美元；紐約6月期油重挫18.3%，收每桶 20.03 美元。布蘭特原油大跌8.94%，收在25.57 美元。

(中時電子報)