何姓男子上月間聽聞友人轉述指錢櫃KTV SOGO店有人確診新冠肺炎，遂在臉書PO文「SOGO錢櫃...聽說有人確診...好兄弟盡量避免...安全第一」的疫情假訊息，錢櫃因不堪其擾報警偵辦，台北地檢署檢察官郭建鈺21日依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》起訴何男。這是北檢首起依該法起訴案例，何男最重可判處3年徒刑，或併科300萬元罰金。

檢方調查，過去在北市信義區開設夜店的何男，今年3月6日因聽聞江姓友人轉述錢櫃KTV SOGO店有人確診新冠肺炎，遂於翌日在個人臉書PO文「SOGO錢櫃...聽說有人確診...好兄弟盡量避免...安全第一」。

由於何男的臉書多達1156名好友，訊息迅速傳開，錢櫃SOGO店不勝其擾，還有客人向該店員工當場秀出何男臉書文章，錢櫃SOGO店楊姓女副理遂向大安警分局報案。

檢方調查時，何男坦承PO文，辯稱事先有向2 名前夜店員工查證，1人說有聽說，但檢方認為何男未經詳實查證，即散布道聽塗說的疫情假訊息，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》起訴。

該法第14條規定「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金」。

(中時 )