一名女網友表示，由於婆婆的腳經常在痛，因此一家人買了一台洗衣機放在家門外面方便使用，但大半夜卻常常聽到有人在洗衣服，最後她和老公決定一探究竟，發現是一名陌生人在使用他們家的洗衣機，夫妻倆見狀立即報警，並大罵：「真的超級噁爛噁心骯髒30678！」

該名女網友近日在「爆料公社」發文，由於婆婆的腳有些不適，因此決定買一台洗衣機放在一樓，但屋內空間太小所以放在屋外，只不過她前陣子睡覺時就常聽到洗衣機在「嘎嘎響」，當時她就常跟老公抱怨，並生氣地問：「到底是誰都半夜在洗衣服？」

（圖／翻攝自爆料公社）

不久後，原PO終於抓兇手了！她說：「這次被我們抓到了⋯原來是個噁心的陌生人使用我們家洗衣機，手中抱著孩子還是要憤怒的怒罵他。」看到家中出現不速之客，原PO當下立即報警處理，但警察還沒來那位陌生人早已逃之夭夭，重點還留下一堆髒衣服在洗衣機裡。

原PO氣炸表示，再怎樣也不能偷用人家的洗衣機，「有錢買煙有錢喝到渾身酒味，為什麼沒錢投自助洗衣？」對方被抓包後還跟原PO求情，稱這次是最後一次，不會再來了。

（圖／翻攝自爆料公社）

文章曝光後，網友紛紛留言：「還好沒偷洗衣機回家，這年頭還是第一次聽到偷用洗衣機的，離譜欸」、「當作免費自助洗衣，超扯」、「真的不要臉到一個極致」、「可能有困難吧？但是他真的不應該這樣，他應該徵求你的同意」。

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(中時電子報)