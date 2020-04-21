前台灣省議會議長、前立法委員劉炳偉因病逝世，享壽67歲。身為政壇大人物的劉炳偉在退出政壇後，服事老祖多年。在2018年大選時，劉炳偉特地求籤解析選情，最後求出的4隻籤也和選戰結果一樣，令人稱奇。

劉炳偉21日凌晨2時許於板橋中興醫院過世，享壽67歲。據悉，劉炳偉罹患口腔癌，本在榮總接受治療，因家屬照料等問題，最後才轉院至板橋中興醫院。

劉家是板橋在地政治世家，劉炳偉的父親是板橋首任市長劉順天，劉炳偉則是前台灣省議會議長，其女劉美芳則是連任三屆的新北市議員。

劉炳偉退出政壇後，專心奉祀板橋妙雲宮的王禪老祖（鬼谷子），在2018年九合一地方大選開票前，向老祖求籤，預測新北、台北、台中和高雄選前，抽籤結果顯示，高雄市長韓國瑜為「上吉」籤，勝算非常大；新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕則是「中平」、「中吉」籤，顯示選情雖激烈，但勝算仍高；前國民黨立委丁守中為「下下」籤，顯示不會當選。最終選戰結果和四支籤所預測的都相同，令人直呼神奇！

(中時電子報)