軍方防疫車竟直駛入台中一中校園，引發反彈。（盧金足攝）

國軍敦睦艦隊傳群聚感染，18日軍方緊急召回軍艦官兵採檢、隔離，防疫車竟直駛入台中一中校園，引發反彈。台中市長盧秀燕21日對軍方表達抗議，對選擇在台中一中門口當集合地點，深表遺憾，今早也在市政會議表揚阻擋防疫車到校園接發燒者的學務主任與教官，全場官員以掌聲鼓勵，避免引發師生暴露在感染風險的疑慮。

要接疑似新冠肺炎確疹者的地點，竟選在逛街人潮眾多的一中商圈裡？盧秀燕上午市政會議前受訪時表示，「向軍方表達抗議！」經抽絲剝繭的調查發現，敦睦艦隊在召回他們的官士兵的時候，選擇台中一中的門口當作集合地點對這個事情，我們深表遺憾。

盧秀燕對此大為不滿，抗議軍方的救護車人員、車輛直闖台中一中的校園，完全沒有跟台中市政府，或者是台中一中商量協調，或者是事先告知，一中的同仁處在完全不知情的狀況，他們也沒有全副的防疫裝備，質疑軍方「你們自己全副武裝，別人要不要全副武裝？」一中的師生莫名其妙，「怎麼會一大堆人穿著防護衣跑進去，救護車也跑進去了」。

盧秀燕說，幸好學校很有警覺性，他們自己防護的很好，防止一中師生或是同仁暴露在很可能接觸到發燒的案例，確診個案在高風險的環境之下，我們是覺得非常的不妥，幸好台中一中及時攔下，她在市政會議中也當場表揚台中一中學務主任劉殊賢及教官，肯定他們的防疫觀念非常正確。

「他們立刻去了解發生什麼事情，並且繼續打交道，要求軍方防疫人員、救護車相關的人員退出校園外」，盧秀燕對軍方表示譴責，同時也對台中一中勇於守護校園、守護師生安全以及防疫觀念非常落實表示肯定，值得表揚。

但相較之下，台中一中防疫觀念落實，盧秀燕表示，軍方這樣的作為，呼籲軍方，對於防疫作為要再教育要再加強，教育要再加強。

盧秀燕表示，台中市在這次敦睦艦隊有不少基層官士兵是我們台中市民，他們的家屬其實頗為焦慮，當初不管是志願役，或者是義務役的基層士兵，他們基於保家、衛國、守護國家、守護人民觀念去從軍，那結果呢？還沒有保家衛國就被這樣的一個那個防疫觀念的偏差，或是疏忽造成折損。

她強調，如果我們沒有辦法保護我們的役男，保護我們的軍士、官兵？他們怎麼保護我們的國家、保護人民？包中彰投大概有七十多名的敦睦艦隊役男，現在集體檢疫當中，希望好好照顧他們，家屬跟市政府與市民朋友，都希望海軍總部好好的照顧他們。

身為媽媽市長，盧秀燕難掩心疼的說，如果是自己的兒女，想想看現在一趟的遠洋遠行後，現在返台後，每個人都有感染的風險，在這十四天當中他們被檢疫，親朋、好友的焦慮可想而知，她拜託海軍總部好好的照顧他們、他們的相關訊息、健康狀況等等，也應該讓社會大眾有所瞭解，讓家屬及政府對他們的關心跟焦慮能夠減少一些。

(中時 )