《證券時報e公司》報導，大陸人社部21日舉行2020年一季度新聞發布會。截至3月底，大陸全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為9.68億人、2.03億人、2.49億人；第一季，三項社會保險基金收入1.21兆人民幣，支出1.33兆人民幣。

(旺報 )