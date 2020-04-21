陸Q1三項社保基金收入1.21兆人幣 11:132020/04/21 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證券時報e公司》報導，大陸人社部21日舉行2020年一季度新聞發布會。截至3月底，大陸全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為9.68億人、2.03億人、2.49億人；第一季，三項社會保險基金收入1.21兆人民幣，支出1.33兆人民幣。 (旺報 ) #人民幣 #保險 #收入 #基金 #人數 也許您會感興趣 推薦閱讀 從街頭唱到金曲入圍…許書豪勇於追夢更勤於圓夢！ 08:002020/04/18 財經 好冤！保險理賠金被打折原因居然是… 12:002020/04/18 財經 疫情肆虐 保險變動年來了 04:092020/04/19 金融．稅務 摩根資產管理12檔基金 囊括各大基金獎30獎項 04:102020/04/20 產業特刊 史無前例 富達獨得三團體獎 04:102020/04/20 產業特刊 創佳績 野村勇奪理柏七大獎 04:102020/04/20 產業特刊 保險業留才 創造名利雙收舞台 04:102020/04/20 財經焦點 成長速度遠不及保險業資產 一等18年 保險局人力將倍增 04:102020/04/21 金融．稅務 臺銀人壽推保單借款優利 可享2.8％ 04:102020/04/21 產業特刊 臺銀人壽保險單借款 優惠利率2.8％ 04:102020/04/21 財經焦點 兩岸熱門新聞 李蘭娟最新研究：發現新冠病毒19項致病性突變 - 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 鍾南山：陸錯失新冠藥物大規模臨床研究機會 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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