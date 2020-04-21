末代台灣省議會議長劉炳偉今天辭世，享年67歲，當年若非李登輝乾坤獨斷執意廢省，劉炳偉政治前途絕對不只於此。

劉炳偉出身板橋，當過刑警的父親劉順天曾任板橋市長，從小耳濡目染，學校一畢業就投入政治，先擔任板橋市民代表會主席試水溫，隨後投入台灣省議員選舉，第一次就高票當選，而且連戰皆捷，民國83年當選台灣省議會議長，與第一位也是唯一一位省長宋楚瑜交好，聲勢如日中天。

不過，劉炳偉千算萬算都沒料到李登輝竟然會廢省，這一廢不僅斷送了宋楚瑜的大位之路，劉炳偉也跟著陪葬，成了末代省議會議長，後來雖然當選立法委員，但光棍立委如何跟能呼風喚雨的省議會議長相比？經過這一番周折，劉炳偉的政治版圖江河日下，加上又發生財務狀況，劉炳偉不得不走下政治舞台，回歸平淡生活。

還好劉炳偉後繼有人，女兒劉美芳繼承父業參政，連續當選多屆新北市議員，為劉家留下一脈政治香火。而劉家在極盛時期，劉炳偉的弟弟劉炳華也擔任過一屆立委，後來被李登輝提拔出任國安會副秘書長。

劉炳偉為人四海，退出政壇後仍與板橋地方人士多所往來，另外還主持一間廟宇，偶爾小酌一番，生活還算多采多姿。他多年前就被診斷出罹患口腔癌，由於手術控制得宜，日常生活都很正常，當過世消息傳出後大家都很意外。

(中時電子報)