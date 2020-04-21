台股盤中驚傳北韓領導人金正恩，因心血管手術而病危，目前消息面危狀況雖未經証實，但美國政府與外媒如CNN等皆密切監控，防範源自朝鮮半島情勢可能的變數風險，台股受此不確定因子負面影響，盤中也一度向下急殺，金融、塑化是重災區，電子股也同步向下修正，台積電失守300元，加權指數最低點一度來到10341點，大跌逾200點。

迄上午10：30，集中交易市場加權指數暫報大跌245點，為10341點，跌幅2.32%，成交908億元。

(工商 )