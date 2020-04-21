傳金正恩病危 朝鮮半島情勢緊繃？台股盤中急殺失守10400 10:432020/04/21 工商 數位編輯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股盤中驚傳北韓領導人金正恩，因心血管手術而病危，目前消息面危狀況雖未經証實，但美國政府與外媒如CNN等皆密切監控，防範源自朝鮮半島情勢可能的變數風險，台股受此不確定因子負面影響，盤中也一度向下急殺，金融、塑化是重災區，電子股也同步向下修正，台積電失守300元，加權指數最低點一度來到10341點，大跌逾200點。 迄上午10：30，集中交易市場加權指數暫報大跌245點，為10341點，跌幅2.32%，成交908億元。 (工商 ) #台積電 #台股 #盤中 #急殺 #加權指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 短線雜音暫解 長線資金可望歸隊 04:092020/04/17 財經要聞 台積電展望持平 台股可望續呈驚驚漲 04:102020/04/17 證券．權證 台積資本支出不變 設備股鬆口氣 04:102020/04/17 證券．權證 疫情恐燒到6月 台積Q2可持平 04:102020/04/17 財經焦點 台積電仍是護國神山 04:102020/04/17 時論廣場 《半導體》展望樂觀 台積飆漲5.5％重登300元 09:432020/04/17 財經 外資大買台積電5.73萬張 04:092020/04/18 財經要聞 台股基金回神 規模五年新高 04:092020/04/18 金融．稅務 《半導體》外資相挺 惟台積居高思危 10:002020/04/20 財經 《盤中解析》台積熄火 台股休兵 11:592020/04/20 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 驚天慘崩！油價-37美元 揭血淋淋內幕 - 即時 慘爆！油價破0元 川普慌了…出驚天大招 - 即時 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 油價史詩級崩盤！美上千家油企恐面臨破產危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。