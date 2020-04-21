（王品集團攜手Uber Eats正式跨足外送市場。圖／姚舜）

為迎合餐飲消費習慣改變並搶攻宅食經濟商機，王品集團今（21）日宣布攜手Uber Eats正式揮軍餐飲外送市場，提供王品旗下17個餐飲品牌共353品項選擇，創台灣單一餐飲集團最多門店投入、一次上架最多菜色的新記錄。

為強化品牌形象並提供差異化服務，王品並提供顧客拿到王品集團外送袋，除了品牌識別包裝，袋子上還有「安心卡」，詳細紀錄餐點製作人的姓名、和製作餐點時的體溫、洗手步驟叮嚀及線上顧客滿意度調查。

王品集團執行長李森斌表示，王品集團進軍外送市場秉持3大堅持：1.餐點多樣化，2、包裝安心吃，3．美味送到家。李森斌說，王品各品牌都進行餐點研發測試、營運流程，消費者打開App就能點選，並能快速享用，期許給顧客如同在餐廳內用的美好體驗。

王品集團標榜為讓消費者輕鬆防疫免自「煮」，上線外送菜系涵括中、西式、日料、鍋物、地中海輕食等，17個外送品牌包含:王品、夏慕尼、藝奇、原燒、西堤、陶板屋、hot 7、品田牧場、聚、莆田、沐越、青花驕、Su/food、享鴨、丰禾日麗等已在Uber Eats平台開賣，石二鍋預計自5月1日起第二階段上線。價格從每份64元的「蒲瓜剝皮辣椒水餃」到每份400元的「王品經典牛小排」都有，期能滿足不同價格帶和用餐情境的需求。

李森斌表示，王品集團動員包括17個事業處、食藝中心、採購、財務等超過25個單位，投入近300人，以600小時馬拉松式會議、試作，決定菜色。353道菜色是從17品牌現有686道的內用菜單中，嚴選260道菜，另外配合外送特性，由王品各品牌主廚專案研發新創93道菜色，這93道菜是平時在王品門店內用也吃不到的隱藏版菜色。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats充分感受到王品集團以All In的決心推動外送餐飲服務，所以Uber Eats 很珍惜與王品的合作，也提供更具差異化的服務。Uber Eats 並希望透過跨界合作創造多贏的局面。

(工商 )