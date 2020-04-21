港股跌逾400點 失守24,000點 10:432020/04/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 油價大跌，進而影響港股21日早盤小幅開低後跌勢轉急，失守24,000點關卡。恒指21日開低82點，跌幅0.34％，報24,247點。之後跌幅隨即擴大，截至上午10點22分，急跌470.86點，報23,859.16，跌幅1.94％，失守10日線（約24,143點），亦失守24,000點整數大關。 國企指數下挫164點，報9,660點。 (工商 ) #失守 #跌幅 #港股 #跌逾 #油價大跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股期貨大漲 恆指開高1.88％ 10:002020/04/17 財經 陸首季零售、工業數據佳 陸、港股大漲 11:012020/04/17 財經 《港股》美準備重啟經濟 恆指收漲1.56％ 16:482020/04/17 財經 父子出擊 李嘉誠身價大漲450億港元 04:092020/04/18 全球財經 經濟回溫 陸港股齊漲 10:512020/04/20 財經 原油期貨跌到底 美能源股帶頭 開盤道瓊跌逾500點 21:432020/04/20 財經 主權基金今年巨虧 中投最傷 04:102020/04/21 全球財經 需求疲軟 油價崩跌逾37％ 04:102020/04/21 財經焦點 哈爾濱疫情擴散 內蒙遼寧失守 04:102020/04/21 兩岸要聞 《美股》營收遜於預期＋撤銷今年財測 IBM盤後跌逾3％ 10:172020/04/21 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 驚天慘崩！油價-37美元 揭血淋淋內幕 - 即時 慘爆！油價破0元 川普慌了…出驚天大招 - 即時 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 油價史詩級崩盤！美上千家油企恐面臨破產危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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