油價大跌，進而影響港股21日早盤小幅開低後跌勢轉急，失守24,000點關卡。恒指21日開低82點，跌幅0.34％，報24,247點。之後跌幅隨即擴大，截至上午10點22分，急跌470.86點，報23,859.16，跌幅1.94％，失守10日線（約24,143點），亦失守24,000點整數大關。

國企指數下挫164點，報9,660點。

(工商 )