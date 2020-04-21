海軍敦睦艦隊高雄有9人染疫，高市府今（21）日召開防疫會議，高雄市長韓國瑜表示，744位官兵中扣掉24位已確診，350位戶籍在高雄，當中有92人拒絕疫調，他拜託中央協調國防部配合。

韓國瑜提到，高雄力求本土社區零感染，沒想到卻爆發敦睦艦隊事件，至於媒體關心是否封城，他認為事關重大，但沒有多做評論。他指出，市府接下來要模擬預演，已交代市府人事處、研考會研擬如何因應大規模感染並製作SOP。

韓國瑜指出，高雄除了9個海軍確診個案外，沒有再增加，先前公布的23處場域，有匡列2000多人要自主健康管理，已開出自主健康管理通知書，拜託這些市民避免搭大眾運輸工具以及到人多場所。

韓國瑜也特別感謝中央流行疫情指揮中心，提供高市衛生局所有官兵名單，昨晚經緊急作業聯繫，744位官兵扣掉24位已確診，還有350位戶籍在高雄，其中28位查不到資料，沒接電話92位，資料錯誤17位，願意配合疫調121位，拒絕疫調92位官兵。

韓國瑜再三拜託中央協調國防部，能夠全力跟高雄市衛生局配合，中央、地方聯手防疫，「是唯一要走的正確道路」，再次呼籲國防部轉述海軍總部，讓官兵配合疫調。

另外，昨韓國瑜提到針對5月1日勞動節連續假期，希望中央能夠思考思考假期該怎麼放，是否該調整，今天他也再次疾呼中央能多做考量。

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(中時 )