敦睦艦隊磐石艦名官兵確診新冠肺炎，國民黨軍系立委吳斯懷受訪表示，不要老是喊超前部署，那是口號，而是拿出計畫；大家不要誤會，海軍艦艇是以作戰為考量不是像郵輪舒適，只要上舖打噴嚏，下舖就感染，環境不符合防疫中心隔離標準。

吳斯懷今接受主持人黃暐瀚專訪指出，軍中危機處理好像螺絲鬆了，國防部雖然有組成專案小組，但是持續用這方式會讓國軍信用度大打折扣，建議專案小組直接進駐左營，資料一起對外公布不是媒體擠牙膏，國防部不要每天答一點，或是答非所問事後再改，這會讓人質疑，先查清楚再對外說明，這不是官大學問大，七百多位官兵事瞞不住。不如一起搞清楚，就診資料拿出來給大家看，這樣才能取信於民。上船跟就診紀錄都會有。

吳斯懷在2月21日、3月20、30日、4月7日在立法院就有質詢軍中感染當相關提，這次被網友封為「先知」；他說，這事情他一開始就知道，因為基層官兵就跟他反應，口罩不足，當初他質疑是外島、指揮中心跟應變中心，後來發生國外有軍人感人染，接著羅斯福號確診，因為關島沒有能量容納所有官兵下船的港，所以不是官兵不願意下來，就是因為下來不知道去哪。

不能因為發生時把他們當工具，一出事就割袍斷義。而是要一起解決問題。

他說，SARS期間他正在在澎湖當司令，且有當軍人四十幾年經驗，從羅斯福號事件體認，因為世界各國都是第一次面對，關島港第一時間不敢讓軍人下船，因為沒有容量讓這些軍人。航母不是郵輪，都要有人維護正常維護。我們三艘軍艦在海外若有人染疫，沒有辦法派飛機去那把人載回，「這樣豈不是變成毒船」。

他強調，國防部應該跟外交部講，要有應變計畫，但不是一句話，不要老是喊超前部署，那是口號，而是拿出計畫，不是用嘴巴說，不然就是空話。羅斯福號現在軍方確診案例當成機密，就是怕影響軍方戰力；軍艦跟郵輪不一樣，戰艦只有艦長有套房，其他軍官共用衛浴設備，基層官兵更是是公共使用廁所，海軍艦艇是以作戰為考量不是舒適，只要上舖打噴嚏，下舖就感染，環境不符合防疫中心隔離標準

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(中時 )