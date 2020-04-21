新冠肺炎衝擊餐飲業，繼五星級飯店搶進外送市場之後，王品集團宣布聯手Uber Bats搶灘外帶市場，創開業27年來頭一遭。王品執行長李森斌強調，這絕對不是便當，而是把引以為傲的用餐體驗延伸到消費者家中，要食客點外送時想到王品。

王品集團此次一口氣動員17個外送品牌，包含王品、夏慕尼、藝奇、原燒、西堤、陶板屋、hot7、品田牧場、聚、蒲田、沐越、青花驕、Su／food、享鴨、丰禾日麗等全台155家門店，創下UberEats在台灣單一餐飲集團最多門店投入、一次上架最多菜色的新記錄。

李森斌表示，這次囊括中、西式、日料、鍋物、地中海飲食等，價格從平價親民的蒲瓜剝皮辣椒水餃($64／份)到高貴不貴的王品經典牛小排($400／份)，滿足不同價格帶和用餐情境的需求外，值得關注的是這353道菜色中有93道為各品牌主廚專案研發，平時門店内用也吃不到的隱藏版菜色。

王品集團動員超過25個單位(17個事業處·食藝中心、採購·財務⋯等)，投入近300人，以600小時馬拉松式會議、試作,決定菜色，從17品牌現有686道的内用菜單中,嚴選260道莱，另外配合外送特性，研發新創9道莱色，王品集團總共端出353種菜色。

王品表示，17品牌在3週内至少經過5輪以上的「壓力測試」，每輪試餐人數30-60人，所有細節都遵循核心理念「讓消費者在家、在辦公室，也能安心享受餐廳般的美食體驗！」每位顧客拿到王品集團外送袋，除了品牌識別包裝，袋子上還有「安心卡」詳細紀錄餐點製作人的姓名、和製作餐點時的體溫及線上顧客滿意度調查。

李森斌強調，王品集團秉持一、餐點多樣化，二、包裝安心吃，三、美味送到家的3大堅持，各個品牌都進行餐點研發測試、營運流程，希望能將王品一向堅持的品質經驗傳送給消費者。

(中時 )