雲林縣磐石艦感染者接觸的親友採檢全部陰性。（周麗蘭攝）

確診感染新冠肺炎的磐石艦21人，其中「案413」是雲林子弟，並有台中市籍的「案404」在休假期間到雲林元長鄉探視親人，雲林縣衛生局匡列10人採檢及居家隔離，縣長張麗善21日公布檢疫結果， 10人全部都是陰性。

雲林子弟的「案413」4月15日由父母載回斗南家中；4月16日到古坑親戚家用餐後，到過父親位於斗六的辦公室，搭台鐵到台北，然後搭捷運、公車找朋友，16日晚上10點多載搭高鐵到高雄訪友，留宿朋友家；4月17日一整天在高雄活動；4月18日返回斗南收拾行李，搭軍方車輛統一召回前，曾到斗南蒸餃店買外帶。18日 在集中採檢時確診新冠肺炎。

台中市籍的案404在17日曾陪媽媽回雲林縣元長鄉外婆家，探視由外傭照料的80多歲外外婆。

中央流行疫情管制中心公布磐石艦21人確診新冠肺炎之後， 雲林縣衛生局 19日緊急採檢， 20日上午獲知結果，被匡列的10人檢疫結果全都是陰性， 縣長張麗善 21日上午宣布好消息。

雲林縣衛生局長曾春美表示， 被匡列的10人雖然 一台都是陰性但仍需居家隔離14天， 再自主管理7天， 如果有出現呼吸道症狀、嗅覺味覺喪失、或腹瀉情形，都會再次採檢確認。

(中時 )