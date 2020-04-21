高雄市左營區自由四路一家茶行大門，於21日凌晨1時30分遭人開3槍。警方獲報立即派人到現場處理並採證，現場無人受傷。警方初步勘查，發現茶行大門疑似留有彈孔3處，現場拾獲彈殼3顆。屋主向警方表示，未與人結怨，全案警方已掌握涉案車輛，並由左營警分局成立專案小組查辦。

根據警方調閱監視器畫面，槍手是搭乘一輛轎車前往該處茶行，一抵達門口後，槍手立刻拉下右前座的車窗，朝玻璃門開3槍，做案過程僅僅不到10秒後立刻開車快速逃逸。警方已經查出車牌以及車主身分，目前正進行追捕。

(中時電子報)