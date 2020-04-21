由於持續爆發資訊安全議題，在新冠肺炎(COVID-19)疫情導致的在家上班(WFH)、遠距教學浪潮中興起的視訊平台Zoom，近期風波不斷。近日，Zoom主攻平台安全性，為免費用戶、教育版用戶提升了安全性，讓新加坡解除禁止教師使用Zoom的禁令，開始恢復使用。

視訊會議平台已成為教師吸引學生並彌合課堂和家庭學習經驗之間差距的重要工具，Zoom方面指出，新加坡教育部已於上週允許學校恢復使用視訊會議平台Zoom進行家中遠距教學（Home-based Learning）。Zoom已加強平台的安全性，把安全設定集中到一個「安全按鈕」上，方便用戶啟動安全設定。Zoom同時更改了教育版用戶的預設設定，並增加了免費用戶設定密碼的要求。新加坡教育部目前正讓教師熟悉新的安全措施，並且會集中管理教師既定的安全設定，進一步以統一方式加強各校在使用平台的安全性。此外，新加坡教育部也會限制教師能使用的功能，例如螢幕共享等，避免他人濫用。教師必須遵照使用視訊平台的安全規範，包括確認學生的身份才能允許他們進入平台上課，並為所有課程設置密碼。

Ask Eric Anything(2020/4/15)

Zoom執行長Eric S. Yuan目前每周進行Ask Eric Anything網絡研討會，分享Zoom最新產品更新，並回答使用者的提問。他回答了幾個關鍵性的問題，Zoom用戶值得了解。

1.免費帳戶或付費帳戶哪個安全？

儘管與免費帳戶相比，付費帳戶具有更多自定的設定功能，但大多數安全功能適用於免費和付費帳戶。實際上，免費帳戶現在已預設開啟多項安全設定。

2.可以分享與Zoom加密有關的更新嗎？

Zoom短期內將著重在將現有256-AES ECB加密機制改為使用更安全的256-AES GCM加密，而長期的規劃將著重在導入新的加密設計，這將大幅降低Zoom系統的風險。

3.暗網上的用戶資訊該如何處理？

最近有報導說，可以在暗網上購買Zoom用戶資料；然而這是大多數大型公司（例如Yahoo、Facebook和Amazon）所面對的問題。這些資訊很可能是因為用戶在多個帳戶中使用相同的密碼而被他人竊取，也可能是用戶電腦上早已被安裝了惡意程式而導致被竊。Zoom正在架設可以檢測使用者是否正在嘗試破解用戶帳號和密碼配對的檢測系統，並阻止他們再次嘗試。Zoom還聘請了多家情資公司，查找企圖誘引使用者下載惡意程式或是誤導使用者提供帳密資訊的密碼轉存和用於竊取密碼的工具，像是透過以公司為名建立的各式釣魚網站。

4.未受邀者可聽Zoom的會議內容嗎？

只有您會議中的用戶才能收聽對話並且這些用戶會顯示在與會者清單，未經授權之人將無法收聽相關資訊。只有主持人本人才能選擇是否啟用錄影，Zoom從不會介入。

(科技)