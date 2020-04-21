敦睦艦隊爆發官兵感染新冠肺炎，已累計24人確診，資深媒體人黃暐瀚認為，官兵可能去了較特殊的場所。趙少康聽完後拍桌，表示相信海軍官校學生不會亂跑。

趙少康和黃暐瀚在網路節目「鄉民來衝康」，談及海軍染疫一事，主持人尹乃菁問到，此行所去的帛琉，是有一些比較特種的行業？

黃暐瀚提到，過去隨前總統馬英九出訪中南美洲友邦，敦睦艦隊是從高雄到基隆港才出發，以往有環島登艦，但今年去帛琉卻取消。至於是否有官兵去政戰單位禁止的場所，個人相信不會，但實際情況只有海軍自己知道，目前海軍說法是，只有去老爺大酒店放風，沒有住宿，晚上回軍艦過夜。

對此，趙少康鄭重聲明表示，「相信海軍官校學生不會亂跑，中華民國革命軍人怎麼會跑去一些風化場所。」

在節目中趙少康也提到，確診絕對不只這24個，尤其官兵下船後在各地趴趴走，17日才被緊急召回，肯定有潛伏期的人還沒通報確診，家人、朋友、另一半都可能是破口。

(中時電子報)