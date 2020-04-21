敦睦艦隊24名官兵染疫，足跡遍布全台，各縣市首長昨向中央喊話，盼能將確診個案足跡、接觸史等資訊，統整一套公布的SOP；對此新北市長侯友宜今重申，盼中央完成疫調後，第一時間通知與個案有關聯的地方政府，地方政府才能掌握動線並立即消毒，儘速安定民心。

侯友宜指出，敦穆艦隊影響範圍不僅是單一縣市，而是跨及全台的影響，目前疫調由中央完成後，再來通知各地方政府，時間已比自己做的疫調還慢，像是昨日就有外縣市的確診個案，曾造訪新北市板橋車站、樂華夜市、淡水地區，希望中央該公布就公布，讓地方政府第一時間掌握動線、環境消毒，儘速安定民心。

至於敦睦艦隊18日爆發疫情，新北市直到昨（20日）才對外說明個案足跡和資訊；侯友宜說明，能公布會盡量公布，像是新北市有一名個案，掌握到足跡後，就立即公布他曾行經的眼鏡行、超商，雖然逗留時間很短，且全程配戴口罩，但要讓防疫做到滴水不漏，新北市採取只要知道、都會公布的做法。

(中時 )