日本福岡市21日上午，驚傳有一名30歲左右的男子持刀闖入一家餐廳，並挾持店內2幼童當人質，目前當地警方正與嫌犯持續對峙中。

根據《NHK》報導，21日上午8點半左右，一名男子持菜刀闖入福岡市南區大橋某家餐廳，疑似是餐廳的前員工，還挾持店內2名女童當人質，目前警方正持續勸導他。

這家餐廳位於福岡市南區的西鐵天神大牟田線大橋站附近，是一間鰻魚料理店，附近有許多商業大樓，目前警方已經在周圍設下封鎖線，防止民眾靠近。

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(中時電子報)