受原油價格在崩跌後脫離谷底激勵，周一隔夜市場美股期貨小漲。

目前美國西德州中級原油（WTI）5月近月合約價大漲39.21美元或104.20%，報每桶1.58美元，價格由負轉正。即將到期的美國5月期油此前暴跌55.9美元或306%，以每桶負37.63美元作收，為歷來首次跌為負值，亦創下1983年以來最大單日跌幅，盤中一度跌至負40.32美元，創下歷史新低。

交投較活躍的美國6月期油目前反彈4.5%；此前收跌18%，報每桶20.43美元。倫敦布蘭特期油合約價目前上漲0.9%，報每桶25.8美元；此前收跌9%，為每桶25.57美元。美國6月期油與布蘭特6月期油仍守在每桶20美元上方。

受此油價回穩激勵，目前道瓊指數期貨上漲0.34%，報23,567點。標普500指數期貨漲0.49%，那斯達克指數期貨漲0.39%。

因美國期油價格首次跌為負值，周一美股大跌，道瓊工業指數收跌592.05點或2.44%，為23,650.44點。標普500指數跌1.79%，那斯達克指數跌1.03%。

(時報資訊)