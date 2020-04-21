油價首現負值，國際股市綠油油，台股今早由三大期指率先開低，隨後大盤也由權值三帥台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)領跌，指數開低41點後，跌點持續擴大，盤中一路失守5日線、10500、10400城池，各大類股倒成一片，再加上盤中金融指數跳跌幅度逾2%，台股一度大跌200餘點，跌勢有擴大的跡象。分析師表示，外資昨日買超大幅縮手，期貨多單同步減碼，國際油價崩盤是否會彰顯消費緊縮，加上疫情延燒衝擊全球經濟，台股震盪整理難免將以類股輪動整理，操作上買黑賣紅較為適宜，不妨多留意因疫情而延伸出來的科技產品需求。

在盤面表現方面，台積電(2303)盤中跌破300元大關，跌幅約2%；金融股賣壓沉重，開發金(2883)、國泰金(2882)、玉山金(2884)跌幅都在2%左右，金融指數跌幅一度逾2%；國際油價崩跌，塑化股空方賣壓出籠，台塑、南亞(1303)、台化(1326)及台塑化(6505)等全數壓低整理；航運族群挾著周一波羅的海BDI指數連7漲逆勢抗跌，新興(2605)漲幅在5%以上、中航(2612)及榮運(2607)股價漲幅守在2%以上。

分析師指出，全球經濟受疫情影響波動幅度大，本周美國企業將陸續發布財報，受疫情影響，可預見首季美股財報表現不會太好，但可觀察企業對於市場未來的預期與展望。預期台股將落在季線與月線間整理，選股方面，光通訊、CCL、散熱、伺服器等不妨留意。

(時報資訊)