國防部上周六選擇中一中作為召回官兵檢疫的集結地點，國防部否認有進入校園檢疫，但根據校方拍攝照片，當時救護車確實有開進校園。（校方提供）

磐石艦上周發生官兵確診新冠肺炎個案後，國防部緊急召回磐石艦官兵檢疫，但檢疫地點卻選擇在台中一中等校園周邊，引發家長質疑，國防部堅稱僅在校門口，沒有進入校園，民進黨立委黃國書、張廖萬堅、何欣純今上午舉行記者會，出示救護車、軍用車輛進入校園照片，打臉國防部說法，要求國防部說明召回官兵檢疫地點是哪個單位決定，並說明選擇台中一中等校園的考量為何。綠委呼籲國防部誠實面對問題，並提出失職人員懲處名單。

黃國書指出，針對檢疫車輛有沒有開進校園，昨天國防部第一時間說法是僅在校門口，沒有進入校園，但出示車輛進入校園的照片，國防部立刻改口承認有進到校園，僅迴車就出去；不過，根據校方紀錄，上周六下午近2時，軍方帶隊要進入校園，遭到校方2度拒絕才離開，呼籲國防部誠實面對問題，不要編造其他說詞掩飾錯誤。

黃國書檢視當天海軍專案人員集結地點，全台北、中、南、東等區集結地點，都有在學校門口的紀錄，黃國書質疑，難道國防部不知道全台高中以下學校，目前實施禁止校外人士進入校園防疫政策，為什麼要違反規定，呼籲國防部能夠清楚解釋，並提出懲處名單。

張廖萬堅說，國防部事前沒有跟地方政府、校方溝通告知，召回爭議爆發後，國防部回答又非常草率，整個艦艇染疫處理措施好像與中央疫情指揮中心規範背道而馳，做法令人擔心，國防部勢必應該好好檢討。

何欣純說，這次召回官兵海軍艦指部有口頭指示3原則，包括離戶籍最近所在地、不影響交通、不進入校園，實際執行與招回原則不符；而且理論上招回原則應該跟CDC商議，顯然國防部沒有這樣做，失職人員該處分就處分。

(中時 )