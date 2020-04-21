日本首相安倍晉三21日配合位於東京九段北的靖國神社舉行春季例行大祭典時，以「內閣總理大臣 安倍晉三」之名獻上「真榊」供品，今年也決定不前去參拜。安倍內閣中總務大臣高市早苖、厚生勞動大臣加藤勝信也獻上「真榊」。

2012年12月安倍第2次執政後，曾於2013年12月參拜靖國神社。之後春季、秋季例行大祭典時都不曾前去參拜，僅獻上真榊。

對靖國神社而言，4月和10月的祭典是最重要祭事。這次受到新冠肺炎疫情的影響，春季祭典期間從往年的3天縮短成2天，關門時間也提前2小時。

(中時電子報)