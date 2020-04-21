日相安倍為靖國神社春祭獻供品 10:592020/04/21 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本首相安倍晉三21日配合位於東京九段北的靖國神社舉行春季例行大祭典時，以「內閣總理大臣 安倍晉三」之名獻上「真榊」供品。(達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三21日配合位於東京九段北的靖國神社舉行春季例行大祭典時，以「內閣總理大臣 安倍晉三」之名獻上「真榊」供品，今年也決定不前去參拜。安倍內閣中總務大臣高市早苖、厚生勞動大臣加藤勝信也獻上「真榊」。 2012年12月安倍第2次執政後，曾於2013年12月參拜靖國神社。之後春季、秋季例行大祭典時都不曾前去參拜，僅獻上真榊。 對靖國神社而言，4月和10月的祭典是最重要祭事。這次受到新冠肺炎疫情的影響，春季祭典期間從往年的3天縮短成2天，關門時間也提前2小時。 (中時電子報) #靖國神社 #祭典 #真榊 #參拜 #安倍 #日本首相 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本全國拉警報 每人補助10萬日圓 04:092020/04/17 全球財經 日本緊急狀態 擴及全國 04:102020/04/17 國際大事 安倍決倍增醫療前線的診療報酬 13都道府縣列為特別警戒區 18:172020/04/17 國際 安倍糗大！日府發放每戶口罩 一戴上人人傻眼 18:142020/04/17 國際 日相安倍挺台以觀察員參與WHO 我外交部回應 22:092020/04/17 政治 傳自民黨切割 安倍6月恐下台 01:062020/04/18 國際大事 1分鐘看世界》WHO改口讚台防疫 川普以台為證控WHO失職 08:352020/04/18 國際 新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」 信徒因應疫情改「攢轎腳」方式 16:082020/04/19 生活 喜慶祭典取消八成 彰縣爭取3000萬救花卉產業 21:322020/04/20 生活 日本人好市多瘋搶口罩！「喪屍推擠」畫面曝光 網一看驚呆 00:282020/04/21 生活 國際熱門新聞 CNN：動心臟手術 傳北韓領導人金正恩病危 - 時事 保障偉大美國人就業 川普：暫停移民赴美 - 國際 金正恩動手術病危？南韓回應了 - 國際 駁川普「陸隱瞞疫情」！譚德塞：有他們為證 - 國際 金正恩「神秘3子」 長子為金氏王朝接班人 - 國際 - 中天 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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