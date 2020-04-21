陸2到3月已減免社保逾2千億人幣 緩繳逾2百億人幣 10:562020/04/21 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸人社部新聞發言人盧愛紅21日表示，2到3月已減免社會保險費2329億（人民幣，下同），緩繳286億元，對緩解企業資金壓力、幫助企業盡快恢復生產發揮了積極作用。 (旺報 ) #企業 #緩繳 #減免 #保險費 #人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 四壽險完成47件租戶紓困 04:092020/04/17 財經要聞 林全能：製造業服務業員工薪資補貼盼下周辦理 18:182020/04/17 政治 企業紓困門檻將放寬 04:092020/04/18 財經要聞 《金融》公股行庫下殺，人民幣1個月定存利率1％不保 12:332020/04/20 財經 紓困振興區內廠商 加工處推5大措施 16:312020/04/20 財經 體恤廠商 楠梓加工處推出紓困優惠 17:072020/04/20 財經 加工處加入紓困振興 推5項租金等費用減收緩繳 23:402020/04/20 財經 北京：中小微企業若不裁員 可100％退還失業保險費 00:252020/04/21 兩岸 振興區內廠商 加工處 推五大紓困措施 04:102020/04/21 產業．科技 北京：不裁員的中小微企業100％返還失業保險費 02:462020/04/21 兩岸 兩岸熱門新聞 李蘭娟最新研究：發現新冠病毒19項致病性突變 - 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 鍾南山：陸錯失新冠藥物大規模臨床研究機會 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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