新冠肺炎疫情延燒，新加坡累計確診人數近日變成東南亞第一，已瞬間爆衝到6000多人，外媒分析新加坡疫情失控，主要在於太早鬆懈，寬鬆的防疫措施讓病毒有機可乘。報導被轉到PTT後引起網友熱議，反諷「這不是台灣人這幾天寫照嗎？」、「台灣人瞬間尷尬」。
美國有線電視新聞網CNN報導，新加坡一個月前還被視為未封城的防疫典範國之一，沒想到從3月17日到現在，新加坡境內確診病例竟從266例暴增到6000多例。外媒分析，關鍵原因恐在於新加坡當局提早鬆懈、忽視外籍移工問題，反讓疫情失守。
清明連假後，台灣反倒出現連續幾天零確診的好消息，原本有人以為可以鬆一口氣，不料卻突然爆出海軍敦睦艦隊群聚感染。新加坡疫情爆衝的報導被轉至PTT後，馬上引起網友熱議，反諷「這不是台灣人這幾天寫照嗎？」、「這報導根本是在說上週末的台灣人，就還沒到放鬆的時候阿」、「零確診三天大家衝出去玩」、「台灣人瞬間尷尬了」。
(中時電子報)
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