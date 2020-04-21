五月原油期貨價格暴跌306％至每桶-37.63美元左右，原油期貨價格出現負油價，史上首見。法人認為，雖然能源供過求，但負油價，價格卻明顯失真扭曲！

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，新冠疫情讓全球經濟活動與出行需求原地凍結，上週糟糕的中國GDP數據顯示經濟進入數十年來的首度萎縮，需求驟減陰影持續壓過減產協議，加之擔心俄克拉荷馬州庫欣的倉儲中心將滿負荷運轉，週一不過因為當前5月合約即將於周二到期，合約流動性匱乏加之投資者擔心找不到儲放實體原油之處，價格有失真扭曲之嫌。周一更為活躍的6月主流合約期貨跌幅則為1.8％，每桶報20.43美元。

蘇皓毅指出，不過，供需失衡仍是油價目前承壓的基本背景，日減1,000萬桶的減產幅度仍不足以覆蓋疫情導致的需求日降幅2,500萬~3,000萬桶，預期油價在疫情得到控制與經濟活動重回正軌道前，仍將持續受壓於較低水準，雖然以價值面看能源股相對大盤或相對科技股的比重來到長期低位，但短中期未必能讓價值面展現，能源基金的建議佈局順位在美股大盤與科技股之後。

(工商 )