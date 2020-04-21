新冠肺炎疫情延燒，由於目前入境旅客一律都要居家檢疫，因此機場防疫車隊扮演重要角色。國民黨革實院長羅智強稍早貼出網友爆料，並直言，政府專案補助的「防疫車隊」，也可能成為防疫破口。

羅智強接獲網友爆料，直言防疫車隊恐成防疫破口。羅在臉書提及，從國外回台，需要居家檢疫的人員，政府為了避免交通過程中的感染，特別給予補助。例如桃園機場到高雄，單趟的車資補助到「7500元」，(乘客自付2660元)，但是司機拿到的車資，卻只有4500元，車隊抽傭的比例高達44%。甚至雲林表訂5000元，司機卻只拿到2500元。羅質疑，這不是在踩著防疫英雄發財嗎?

此外，原本政府補助到高額的車資，就是要求司機載乘客到目的地後，空車回來，好好消毒，以免感染下一位乘客。但爆料人說，因為車隊抽太多，讓少數司機在到達目的地後，沒有消毒，就違規接回頭客，因此造成防疫潛在的漏洞。也因為車隊苛扣車資，大量使用外包車隊，居然無法掌握駕駛的聯絡方式，「爆料人拿出Line截圖，說有司機載到確診旅客，車隊居然還要在Line群組找人，造成防疫破口」。

羅智強感嘆表示，防疫需要很多默默付出的「陳時中」。這些第一線的防疫駕駛，自己冒著感染的風險，讓國外回台的旅客可以安心回家，是台灣的防疫英雄，不應該被這樣剝削、打壓。他質疑，政府的抒困，如果都是給資方層層苛扣，無法實際照顧到基層，這樣的抒困，對得起人民，對得起台灣嗎？

(中時電子報)