1998年總冠軍賽G6，公牛隊麥可喬丹在爵士隊羅素(Bryon Russell)面前投進致勝一擊。喬丹假切右路之後拉回，以左手扶在羅素屁股上讓他失去平衡，公牛1分險勝抱走總冠軍，這記17呎的跳投成為90年代籃壇最偉大的一擊。

喬丹當時有推人的嫌疑。20年後，晚輩柯瑞(Stephen Curry)就認為，喬丹是一定有推人的。「那一球實在不可置信。我愛喬丹，但我最愛的是羅素，他肯定是被推倒的。我很傷心，為什麼那個人必須是羅素。」

羅素已經不是第一次在防守喬丹時跌倒了，事實上這可能還是他自己造的孽。1994年喬丹首次退出籃壇，那時他在芝加哥遇到羅素，23歲的羅素剛進入NBA，當面問候喬丹：「你為何要走？我很想跟你打，你知道我可以守住你的。」

世事難料，喬丹真的回來了，還成為羅素最大的惡夢。1997年、1998年公牛隊兩度擊敗爵士隊奪冠，其中一場更以96-54狠狠羞辱爵士。羅素是最後一位對喬丹誇口然後被打趴的對手。

多年後羅素已釋懷，自嘲說：「這把我們兩人綁在一起了。你不可能提到喬丹而不提到羅素，我的名字甚至出現在他的名人堂演說。大家不會記得他對哪些人投了什麼球，但他們會記得羅素。喬丹仍是我心目中最棒的球員，只是我不會讓他知道。」

(中時電子報)