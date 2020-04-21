桃園一名女子小君與男友在同間公司任職，不料她被公司職位僅次於總經理的施姓協理看上，屢次對她伸出狼爪，第一次小君因生理期報到逃過一劫，第二次儘管男友每5分來電一次，還是在轎車上遭施男硬上得逞，事後小君崩潰哭問男友：「我很髒，這樣你還要嗎」。桃園地院審理認為，施男身為小君主管，竟視他人性自主決定權為無物，對小君身心造成嚴重傷害，依妨害性自主罪判他5年2月徒刑。可上訴。

判決書指出，施男2018年3月17日以談論小君男友為由，要求小君到其住處聊天。小君擔心若不赴約會影響男友的工作，只好答應，並請男友每隔幾分鐘就打電話給她確認狀況。

不料一進入屋內，施男立即將小君撲倒床上打算性侵，小君不斷拒絕、聲稱生理期來，施男還不罷手，直到隔著褲子摸到衛生棉，施男才停手，但仍對小君強吻擁抱。

3月29日施男再次邀約小君，開車載她到某餐廳的停車場，在副駕駛座將生殖器放入小君下體，性侵得逞。期間小君男友狂打電話，施男遭到干擾無法勃起並未射精。事後，小君情緒崩潰，向男友哭說「我很髒，這樣你還要嗎？」

施男辯稱沒有濫用職權、沒有犯罪意圖，更沒有強迫威嚇，只是用追求女朋友的方式對待小君。

不過桃園地院審理認為，施男身為小君主管，竟視他人性自主決定權為無物，對小君身心造成嚴重傷害，依妨害性自主罪判他5年2月徒刑。可上訴。

(中時電子報)