台北李姓男子6年前帶女友到夜店喝酒狂歡，女友喝醉後他帶回租屋處還傳訊息，邀吳姓男子一起性侵女友，他還拍下性侵過程，李、吳遭台灣高等法院各判刑4年及2年；民事求償部分，高院依據影片內容認定，2人趁女子泥醉共同性侵，須連帶賠償60萬元定讞。

李男與25歲的女友是男女朋友，2014年11月28日晚上他帶她到北市信義區夜店，參加友人生日派對並飲酒，隔天凌晨，她因不勝酒力而意識不清，與李男一同返抵他位於士林區的租屋處後，她就躺在床上昏睡。

李男竟以手機傳送訊息邀約吳男前來其租屋處，吳男看到她全身赤裸躺在床上後，與李男一起性侵她，過程中李男用手機拍攝錄影，她酒醒後發覺取得李的手機錄影畫面後報警。

刑事部分，高院將李男及吳男依共同犯乘機性交罪各判刑4年及2年；被害女子提告求償300萬部分，高院維持一審判決，認定2人察覺她已陷於泥醉狀態，仍利用她酒醉不能抗拒之機會，而共同侵害被上訴人之貞操權、性自主權，判決連帶賠償60萬元確定。

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(中時 )