時力立委王婉諭、陳椒華、邱顯智今日於立法院黨團辦公室召開記者會表示，華航正名已是台灣共識，China不等於Taiwan，表態正名刻不容緩，希望交通部應該認真研擬短、中、長期的正名規劃。

王婉諭指出，台灣在這波疫情當中贈送口罩給多個國家，卻因為載送物資的華航機身上寫著CHINA AIRLINES，被其他國家媒體誤認為這些口罩是中國所贈送。

王婉諭說，不論是蔡英文總統與行政院蘇貞昌院長都曾表示，華航應該要強化台灣辨識度，且華航正名已是社會上高度共識的議題，也希望朝野各黨團能共同推動並落實華航正名。

邱顯智表示，黨團也將提出《香港澳門關係條例》部分條文修法，讓庇護程序明確化，以協助港澳人士可以合法留在台灣。

陳椒華表示，明天就是世界地球日，時力於今日提出《能源管理法》部分條文修正草案，其目的在於要以強化能源管理、明定政府單位節能與使用綠能等作法，實現減少溫室氣體排放，協助減緩地球暖化，以實際行動來愛護地球。

陳椒華認為，節電是最環保省錢的方式，因此時力提出智慧節電的規劃。但目前能源節電裝置的使用率仍低 ，因此也希望透過《能源管理法》的修法，能更有效的推動。

陳椒華指出，現行《能源管理法》只有針對新建築有能耗標準的界定規範，然而台灣大部分都是老舊建築，因此主張針對老舊建築，制定能源標章的規範，藉由第17條的修正，推動屬於老舊建築的能源標章，除可讓消費者當作購屋或租屋時的參考，也可以提供相關的獎勵或補貼的辦法。

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(中時 )