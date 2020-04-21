新冠肺炎疫情持續延燒，近日卻傳出之前涉及過期豬肉製作培根的富豐公司，近日再傳出涉嫌違反性別工作平等法中的懷孕歧視，勞動部表示，若涉及懷孕歧視，依法可開罰30萬至150萬。記者致電給富豐公司，公司員工以主管未來上班為由，未給予回應。

據勞動部統計，截至4月16日為止，全台有588家事業單位、1萬4821人實施無薪假；近日再傳出包括製鞋大廠寶成、華航等公司也要實施無薪假，無薪假人數恐怕再爆增，廠商徵人意願也相對保守，也傳出許多事業單位以「業務緊縮」為由，資遣員工。

2020工鬥今天赴勞動部抗議並指出，富豐國際食品公司趁疫情間，以景氣低迷務緊縮為由，2月24日資遣7名員工，其中還有2人正值懷孕期間，違反性別工作平等法規定，而其中1名員工不願意接受資遣，公司竟然連2月薪資都不她，而該公司資遣員工後，仍在2月26日持續徵才；桃園市產業總工會秘書彭宏達表示，富豐公司一手資遣懷孕員工、一手徵才，根本視法律為無物。

黃姓員工今天出席抗議並表示，半年多前開始至富豐公司上班，2月上旬公司以業務緊縮為由，振示會放無薪假，擅自把勞保投保級距降為2萬3800元，24日資遣就直接把勞健保退保，「根本是懷孕歧視」。

勞動部表示，即使事業單位有虧損或業務確緊縮的情形，在資遣勞工前仍須符合解僱最後手段原則，如勞工遭雇主解僱發生爭議時，可向勞工局處申請勞資爭議調解外，也可依《勞動事件法》提起民事訴訟，並可透過聲請定暫時狀態處分先行回復工作。

勞動部再指出，《性別工作平等法》明定，僱主不得懷孕歧視，如發現雇主違反規定時，可向地方主管機關申訴，經查明如有具體事實並確認為「懷孕歧視」，將處30萬元以上150萬元以下的罰鍰。

(中時 )