光學鏡頭廠—玉晶光(3406)因蘋果iPhone SE預購成績不錯，第2季業績獲得支撐，美系外資未改力挺玉晶光態度，持續給予「建議加碼」評等，目標價650元。

蘋果新推出的iPhone SE預購成績不錯，為低迷的智慧型手機市場增添動能，玉晶光在大陸廈門廠生產幾乎已恢復正常下，業績也逐步恢復正常。

玉晶光3月合併營收回升到10.17億元，較上月增加46.77%，較去年同月增加118.38%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為26.92億元，較去年同期增加142.07%。

玉晶光表示，雖然新冠肺炎疫情未止，但目前客戶訂單穩定，並無任何變化。

美系外資在最新報告中指出，根據蘋果的情況，新的iPhone SE將於4月24日上市，整體而言，在美國和歐洲，等待時間(工作日)大約為1-2週，而在中國(白色和黑色型號)為1週，但是現在論定預購強度還為時過早，值得持續觀察需求的可持續性，雖然新SE將帶來貢獻，但我們將今年第2季營收下調7%至29.87億元，基於7P鏡頭生產良率不確定性，預估第2季毛利率約38.9%，在7P及ToF鏡頭推動下，我們預計今年下半年銷售將比上半年成長58%，我們分別下調2020/2021盈餘預測4%及3%，但維持給予「建議加碼」評等，目標價則由670元降至650元。

(時報資訊)