新冠肺炎疫情持續延燒，在歐美尚未獲的控制下，國際油價直直落，紐約商品交易所更首度出現負油價，收在每桶-37.63美元，可說是史無前例，台塑四寶今日全面重挫，台塑(1301跌幅2.7 %、南亞(1303)更下挫3.5%，台化(1326)、台塑化(6505)跌幅更分別達1.8%以及2.3%。

新冠肺炎疫情影響到全球原油市場需求，儘管OPEC(石油輸出國組織)和獨立產油國已經達成每日減產約1000萬桶的協議，但依舊不敵原油價格溜滑梯，在紐約商品交易所中的西德州中級原油5月交割價最新大跌55.90美元，跌幅高達305.97%，更使得紐約油價收盤首度出現負油價，收在每桶-37.63美元，出現史上首見的負值。

4月9日產油國減產會議，OPEC(石油輸出國組織)和獨立產油國已經達成5~6月每日減產約1000萬桶的協議，下半年減產800萬桶/日，2021年~2022年4月維持減產600萬桶/日，儘管產油國減產結果符合市場預期，但仍難以使油價大幅反彈，主要因需求受疫情影響大幅衰退，基本面仍疲弱。

除原油價格直直落外，成品油價格亦也呈現持續下跌，因印度政府封鎖人民外出，影響印度經濟活動，預估4~5月印度柴油需求大幅衰退23萬桶/日~164萬桶/日，故整體來說，第二季柴油需求持續低迷；再者，因各國限制民眾外出至4月底，持續衝擊國際航空需求，預計4~5月全球航燃需求衰退擴大至250萬桶/日，目前各國航空公司均已規劃停飛至6月，預估航燃需求在第二季偏弱的趨勢下，使價差保持弱勢；至於汽油方面，儘管伊斯蘭齋戒月於4月23日開始，往年印尼汽油進口可達1100萬桶，但因疫情，印尼政府宣布取消大型宗教集會，將使今年第二季印尼汽油進口需求大幅下降，加上各國發布封城命令，市場預估第二季亞洲汽油需求減少100萬桶/日，此外，美國在各州管制的情況下，汽油需求亦大幅減少，也提高西方汽油往亞洲移動的可能性，價差將持續弱。

原油價格直直落，在台塑四寶中，率先衝擊台塑化，台塑化進口的為杜拜原油，因本月底達六輕麥寮港的原油是在1月購買的，當時杜拜原油價格有50~60美元，但如今只剩下「2」字頭，故其中價差就成為台塑化必須吃下的損失，故假設第二季疫情持續，則台塑化的營運將持續深陷低迷。

另外，台塑、南亞以及台化也因為下游市場需求疲軟，導致產品售價下滑，雖大陸疫情已緩解，內需逐漸回溫，但因歐美疫情失控，導致大陸加工外銷訂單減少，加上原訂7月舉行的東京奧運確定延期1年，使得全球經濟陷入衰退的機率大增，不利石化原料需求增長，若疫情在第2季獲得控制，預期下半年全球經濟可望復甦，但若疫情持續至下半年，將加深對今年全球經濟的傷害。

(時報資訊)