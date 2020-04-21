偏好新台幣存款的投資人，渣打銀行今宣布推出「活利加碼」新台幣活存專案，即日起至7月20日止，客戶當月新台幣帳戶新資金餘額達指定門檻，即可享活儲高利，若持渣打銀行信用卡或Visa金融卡單卡累計消費達新台幣8萬元以上，可再享0.1%的利息加碼，合計年息最高可達1.18%。

渣打銀行指出，新冠病毒肺炎疫情造成全球市場波動，投資人態度也轉為謹慎，在情勢尚未明朗前，不少人傾向提高現金部位比重，並將投資組合多元化，降低整體風險。渣打銀行趁勢推出新台幣優利專案，提供客戶短期資金停泊的穩健選擇。除了保有活存靈活彈性的優勢之外，渣打銀行結合刷卡消費加碼活動，於專案活動期間持渣打銀行信用卡或Visa金融卡單卡消費累計總金額達新台幣8萬元（含）以上，可再享加碼年利率0.1%，在消費同時不忘累積儲蓄回饋，享受雙重優惠。

渣打銀行「活利加碼」新台幣優利活存專案，提供客戶當月新台幣活存新資金達新台幣10萬元（含）以上，即可享0.58%起優利年息，若當月新資金達新台幣200萬元（含）以上，再搭配渣打銀行信用卡或Visa金融卡消費加碼，合計年息最高可達1.18%。

(時報資訊)