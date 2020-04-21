Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今早發布消息指出，新加坡教育部已經允許教師恢復使用Zoom。

視訊會議平台已成為教師吸引學生並彌合課堂和家庭學習經驗之間差距的重要工具，新加坡教育部已於上週允許學校恢復使用視訊會議平台Zoom進行家中遠距教學（Home-based Learning）。

Zoom已加強平台的安全性，把安全設定集中到一個「安全按鈕」上，方便用戶啟動安全設定。Zoom同時更改了教育版用戶的預設設定，並增加了免費用戶設定密碼的要求。

新加坡教育部目前正讓教師熟悉新的安全措施，並且會集中管理教師既定的安全設定，進一步以統一方式加強各校在使用平台的安全性。此外，新加坡教育部也會限制教師能使用的功能，例如螢幕共享等，避免他人濫用。教師必須遵照使用視訊平台的安全規範，包括確認學生的身份才能允許他們進入平台上課，並為所有課程設置密碼。

Zoom強調，短期內將著重在將現有256-AES ECB加密機制改為使用更安全的256-AES GCM加密，而長期的規劃將著重在導入新的加密設計，這將大幅降低Zoom系統的風險。

(時報資訊)