此前陷入破產重組的中國北大方正集團最新公告稱，為推進重整工作，擬公開招募戰略投資者，要求戰略投資者應當具有足夠的資金實力，且資金來源合法合規；原則上，最近一年經審計的資產總額應不低於人民幣（下同）500億元或淨資產不低於200億元。

刊登在證券時報的公告指出，此次招募戰略投資者旨在完成方正集團重整，有效整合產業資源，優化資產結構、債務結構、公司治理結構和人員結構，維護全體債權人的合法利益。

公告明確，戰略投資者應具有良好的商業信譽，近三年沒有重大違法、違規行為，未被法院列入失信被執行人名單。此外，戰略投資者還需滿足監管政策對相關行業投資者的資格要求。不過，若在相關產業領域具備優勢戰略地位或具有豐富併購整合經驗的，可適當放寬。

身為國有控股以及校企背景的北大方正集團2019年12月2日公告稱，所發行的超短融「19方正SCP002」未能按期足額償付本息，為其首次債券違約。

(工商 )